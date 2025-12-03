La Finanza Etica | quando il denaro incontra i valori

Nel panorama economico odierno, dove il profitto sembra essere l'unico obiettivo per molte imprese e investitori, emerge una nuova visione della finanza: la Finanza Etica. Un approccio che va oltre il guadagno economico, integrando valori sociali e ambientali nella gestione del denaro. Ma cosa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

La finanza etica in Europa è solida: il 70% dei prestiti all’economia sociale Vai su X

Presentazione del libro " Il coraggio di contare. Storie di donne, finanza ed etica nell'Italia contemporanea" di Natascha Lusenti, Vi siete registrati per l'evento di giovedì 12 dicembre alle 17.00? ci vediamo nella Sala Convegni dell'Hotel Manzoni di Montecatini - facebook.com Vai su Facebook

La Finanza Etica: quando il denaro incontra i valori - Una nuova visione di Finanza con un approccio che va oltre il guadagno economico e tiene conto dell'impatto sociale e ambientale che un investimento può avere ... Secondo bolognatoday.it

Educare alla Finanza etica per avviare processi di azione sociale della vulnerabilità finanziarie - Formare le nuove generazioni all’uso consapevole del denaro e aiutarli a non cadere nelle trappole della ludopatia e del gioco d’azzardo: è questo l’obiettivo ... Da napolivillage.com

Finanza etica, quando il denaro raccolto serve per supportare le comunità energetiche di Milano - Banca Etica, la prima e unica banca in Italia dedita esclusivamente alla finanza etica, ha sottoscritto una convenzione con CER. Si legge su repubblica.it

Finanza etica sotto pressione: «Dovete investire sulle armi» - Con la guerra tra Russia e Ucraina che infuria alle porte dell’Europa è « perverso» che gli investitori che applicano criteri di sostenibilità continuino a evitare il settore della Difesa. Secondo avvenire.it

Finanza ed economia sociale: Banca Etica e Forum Terzo Settore, domani a Roma si presenta una ricerca su “sfide e prospettive” - 30 alle 13, presso l’Auditorium di Via Rieti 13, a Roma, si svolgerà la presentazione della ricerca “Finanza ed economia sociale: sfide e prospettive per il Terzo ... Lo riporta agensir.it

Rapporto Guardia di Finanza 2014: ecco sprechi ed evasori totali - E’ stato presentato il rapporto della Guardia di Finanza rilancia l’allarme sul pessimo uso del denaro pubblico. Scrive panorama.it