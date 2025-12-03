La favola di Fornaroli | Al mio amico Kimi Antonelli dico di aspettarmi Voglio anche io la F1

Gazzetta.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione della F2 ingaggiato dalla McLaren come test driver dal 2026: "Ho realizzato un sogno. E dire che mia madre mi portava al basket.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

