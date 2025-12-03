La fanfara della Brigata Alpina Taurinense a Palazzo Ducale per il Concerto di Natale

Come da tradizione il Comando Militare Esercito “Liguria” ha organizzato il Concerto benefico di Natale con la fanfara della Brigata Alpina Taurinense, che si esibirà a Genova per la quarta volta consecutiva, come parte di una delle tappe del tour musicale che anche quest’anno vedrà la fanfara. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

La musica militare nel XXI secolo Fanfara della Brigata di Cavalleria "Pozzuolo del Friuli" dir. @cosimotau86 - facebook.com Vai su Facebook

La fanfara della Brigata Alpina Taurinense a Palazzo Ducale per il Concerto di Natale - Come da tradizione il Comando Militare Esercito “Liguria” ha organizzato il Concerto benefico di Natale con la fanfara della Brigata Alpina Taurinense, che si esibirà a Genova per la quarta volta cons ... Lo riporta genovatoday.it

Esercito: la fanfara della “Taurinense” in tour tra Piemonte, Liguria e Abruzzo per i concerti di Natale - La tournée prenderà il via il 4 dicembre a Savigliano e si concluderà a Sulmona il 18, con esibizioni anche a Genova, Venaria Reale, Saluzzo e Borgomanero ... Riporta targatocn.it

Mede, brigata alpina Taurinense in concerto al Besostri - 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

Omegna, la sfilata degli alpini con le note della Fanfara taurinense - Concetti ripetuti anche dal sindaco di Omegna Daniele Berio, dal sottosegretario in Regione Alberto Preioni, dal senatore Enrico Borghi, dal presidente della Provincia del Vco Alessandro Lana, dal ... Da lastampa.it

Natale: Fanfara Taurinense torna a esibirsi in pubblico - La Fanfara della Brigata Alpina Taurinense riprende quest'anno la tradizione di esibirsi in pubblico, in occasione delle feste natalizie, eseguendo musiche del suo repertorio. Si legge su ansa.it

"Fugacci e la Brigata Alpina Taurinense: cimeli a Pontremoli" - "Fugacci e la Brigata Alpina Taurinense: cimeli a Pontremoli" Mauro Fugacci, modellista di Pontremoli, ha donato alla Brigata Alpina Taurinense 6 teche piene di figurine di alpini, tra cui una scena ... Secondo lanazione.it