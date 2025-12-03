La famosa cantante é pronta a dire sì! gli scatti con l’anello in bella vista e chi è il fidanzato
– Ci sono momenti in cui Hollywood sembra respirare un’aria diversa, fatta di piccoli indizi che diventano rapidamente grandi notizie. Negli ultimi mesi il nome di Miley Cyrus è circolato con una certa insistenza: niente scandali, niente provocazioni, ma un dettaglio molto più romantico. Indiscrezioni, voci di corridoio, sguardi complici . e tutti puntavano nella stessa direzione. Adesso, tra conferme ufficiose e immagini che parlano più di mille comunicati, sembra chiaro che qualcosa stia cambiando nella vita della cantante. 🔗 Leggi su Tvzap.it
