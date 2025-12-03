La famiglia nel bosco e l’udienza del tribunale domani | l’ultimo ostacolo è la socializzazione dei bambini
Domani 4 dicembre avrà luogo l’udienza davanti al Tribunale dei minori dell’Aquila. Nathan Trevallion e Catherine Birminghan si stanno preparando. E difficilmente stavolta provocheranno, come quando hanno chiesto 150 mila euro per le analisi dei bambini. I giudici dovranno dirimere due questioni. Una è l’adeguatezza dell’alloggio che dovrà ospitare la famiglia. L’altra è l’aspetto relazionale nella vita dei figli. La presidente Cecilia Angrisano si riserverà di decidere sul caso Palmoli. Ma il provvedimento di sospensione della potestà genitoriale sarà sicuramente rivisto. La famiglia nel bosco e il tribunale dei minori. 🔗 Leggi su Open.online
