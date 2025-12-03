La dispersione scolastica scende al 9,8% nel 2024 ISTAT certifica il calo degli abbandoni tra i giovani 18-24enni Il Mezzogiorno registra il 12,4% contro l’8,4% del Nord

La quota di giovani 18-24enni con al più un titolo secondario inferiore e non più inseriti in un percorso di istruzione o formazione si attesta al 9,8% nel 2024, con una riduzione di 0,7 punti rispetto al 2023. Lo segnala l'Istat. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

