La dirigente del Marconi sul nuovo caso di spray al peperoncino | Abbiamo colto sul fatto i responsabili

3 dic 2025

«Abbiamo colto sul fatto i responsabili. Questa volta si tratta di una bravata». A dirlo, come riporta l'AdnKronos, «è la preside del liceo “Marconi” di Pescara, Giovanna Ferrante, dopo l’ennesimo episodio di spray al peperoncino nell’istituto. Nella mattinata di martedì 2 dicembre un leggero. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

