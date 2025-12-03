La dirigente del Marconi sul nuovo caso di spray al peperoncino | Abbiamo colto sul fatto i responsabili
«Abbiamo colto sul fatto i responsabili. Questa volta si tratta di una bravata». A dirlo, come riporta l'AdnKronos, «è la preside del liceo "Marconi" di Pescara, Giovanna Ferrante, dopo l'ennesimo episodio di spray al peperoncino nell'istituto. Nella mattinata di martedì 2 dicembre un leggero.
