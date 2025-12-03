la danimarca propone un rialzo delle accise con una super tassa sul tabacco riscaldato

La revisione della direttiva europea sulle accise del tabacco è tornata al centro delle discussioni dell’Unione, con una nuova proposta che sarà esaminata il quattro dicembre dal Working Party on Tax Questions. Il testo, predisposto dalla presidenza danese, introduce aumenti fiscali ritenuti più gravosi di quelli avanzati nei mesi scorsi dalla Commissione e contestati da numerosi Stati membri, tra cui l’Italia. Le proposte originarie prevedevano incrementi molto ampi sulle principali categorie di prodotti, con un +139 per cento sulle sigarette, un più 258 per cento sul tabacco trinciato e oltre il mille per cento sui sigari. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

