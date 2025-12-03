La Crema Nivea | una storia appassionante

Vanityfair.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un marchio noto ovunque ha mosso i suoi primi passi in un laboratorio di cinque metri quadri: storia di uno straordinario successo mondiale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

la crema nivea una storia appassionante

© Vanityfair.it - La Crema Nivea: una storia appassionante

News recenti che potrebbero piacerti

La crema Nivea, grande classico moderno budget-friendly da avere sempre nel beauty: «Come idrata la pelle lei nessuna mai» - La storia della crema Nivea inizia nel 1911, quando il chimico Isaac Lifschütz inventò l'emulsionante Eucerit, in grado di creare una miscela di acqua e olio. Riporta vogue.it

Un secolo di crema - La prima crema, per l'esattezza, un'emulsione bianca come la neve, chiamata appunto Nivea, dal latino nix- Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Crema Nivea Storia Appassionante