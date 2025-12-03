La credibilità italiana rimane alta nel 2025 | dal Pil agli investimenti ai consumi delle famiglie | il giudizio dell’esperto

La credibilità italiana rimane alta sullo scenario internazionale e lo dimostrano i dati correnti sulla stabilità economica. Secondo i numeri grezzi di contabilità nazionale, riportati da Marco Fortis su Il Messaggero, nei primi nove mesi del 2025 i consumi e gli investimenti sono aumentati dell’1,38% in termini reali. In Germania, invece, sono cresciuti solo dello 0,44% e in Francia sono fermi a -0,03%. Peraltro la revisione Istat ha sottolineato che il Pil italiano nel terzo trimestre dell’anno corrente è aumentato dello 0,1% rispetto all’anno precedente: in sostanza, non abbiamo mai sfiorato “la recessione tecnica”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

