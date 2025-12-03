La creator ternana Giorgia Malerba chiude il 2025 con il post più popolare dell' anno in Italia e con il sogno Sanremo
La giovane influencer ternana Giorgia Malerba si conferma tra le creator italiane di maggior successo. A certificarlo anche i dati del nuovo “Report DeRev” sul comportamento degli italiani sulle piattaforme social nel corso dell’ultimo anno: al primo posto nazionale figura proprio un suo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Altre letture consigliate
Il segnale è brutto! In casa Ternana è arrivato il primo licenziamento e a detta dei bene informati non sarà neanche l'ultimo! Ad andare a casa è toccato a Gabriele Mechelli, 57 anni, grande tifoso delle Fere ( è stato un Ultras) meglio conosciuto come "Lu biond - facebook.com Vai su Facebook