La creator ternana Giorgia Malerba chiude il 2025 con il post più popolare dell' anno in Italia e con il sogno Sanremo
La giovane influencer ternana Giorgia Malerba si conferma tra le creator italiane di maggior successo. A certificarlo anche i dati del nuovo “Report DeRev” sul comportamento degli italiani sulle piattaforme social nel corso dell’ultimo anno: al primo posto nazionale figura proprio un suo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Il video su Instagram della giovane ternana "Outfit con la capra" ha raggiunto 59 milioni di visualizzazioni e 4 milioni e 635mila interazioni. Ora la partecipazione ad 'Area Sanremo'