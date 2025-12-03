La creator ternana Giorgia Malerba chiude il 2025 con il post più popolare dell' anno in Italia e con il sogno Sanremo

Ternitoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giovane influencer ternana Giorgia Malerba si conferma tra le creator italiane di maggior successo. A certificarlo anche i dati del nuovo “Report DeRev” sul comportamento degli italiani sulle piattaforme social nel corso dell’ultimo anno: al primo posto nazionale figura proprio un suo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

la creator ternana giorgia malerba chiude il 2025 con il post pi249 popolare dell anno in italia e con il sogno sanremo

© Ternitoday.it - La creator ternana Giorgia Malerba chiude il 2025 con il post più popolare dell'anno in Italia e con il sogno Sanremo

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Creator Ternana Giorgia Malerba