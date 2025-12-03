La Coppa Italia è tornata coppetta | è l’obiettivo meno importante del Napoli nettamente dietro alla Supercoppa araba
In ordine d’importanza, la Coppa Italia è l’ultimo obiettivo stagionale del Napoli. Il quarto su quattro, nettamente staccato. C’è il campionato, ovviamente, l’obiettivo principale. C’è la Champions League che per ovvie ragioni non può essere vinta dal Napoli, però andrebbero raggiunti quantomeno i play-off e possibilmente gli ottavi di finale. E c’è la Supercoppa italiana che si disputerà in Arabia Saudita dal 18 al 22 dicembre assieme a Bologna, Inter e Milan. Il Napoli giocherà il 18 dicembre la semifinale contro il Milan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Argomenti simili trattati di recente
JUVENTUS AI QUARTI DI COPPA ITALIA I bianconeri superano l'Udinese allo Stadium e avanzano al prossimo turno: l'avversaria sarà una tra Atalanta o Genoa. Fa discutere la rete annullata a Jonathan David al 33', giudicato in offside, per le linee traccia - facebook.com Vai su Facebook
1' || Il fischio d’inizio del nostro cammino in Coppa Italia Forza ragazzi! #JuveUdinese [0-0] #CoppaItaliaFrecciarossa Vai su X
Lazio-Milan, subito la rivincita in Coppa Italia. Guendouzi: «Arriviamo in finale e regaliamoci la gioia» - La competizione «più antisportiva del mondo» rischia di diventare la prima ancora di salvataggio della Lazio. Scrive ilmessaggero.it
Coppa Italia, come arrivano le grandi alle sfide degli ottavi di finale - Milan, offriranno spunti importanti sulla forma delle squadre top della Serie A. msn.com scrive
Coppa Italia, il tabellone completo: Lazio-Milan agli ottavi - Nella giornata odierna due match che completano il quadro in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia: vincono Torino e Genoa Non c’è solo la Serie A e le coppe europee a tenere banco ed alta ... Lo riporta calciomercato.it
Coppa Italia: Juventus-Udinese 2-0, bianconeri ai quarti di finale - L'autorete di Palma e il rigore di Locatelli fanno avanzare la Juve: ora la vincente di Atalanta- Si legge su msn.com