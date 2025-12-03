La Coppa Italia è tornata coppetta | è l’obiettivo meno importante del Napoli nettamente dietro alla Supercoppa araba

In ordine d’importanza, la Coppa Italia è l’ultimo obiettivo stagionale del Napoli. Il quarto su quattro, nettamente staccato. C’è il campionato, ovviamente, l’obiettivo principale. C’è la Champions League che per ovvie ragioni non può essere vinta dal Napoli, però andrebbero raggiunti quantomeno i play-off e possibilmente gli ottavi di finale. E c’è la Supercoppa italiana che si disputerà in Arabia Saudita dal 18 al 22 dicembre assieme a Bologna, Inter e Milan. Il Napoli giocherà il 18 dicembre la semifinale contro il Milan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

