La Coppa Davis accanto al feretro Nicola Pietrangeli e l’omaggio del Foro Italico Il figlio su Sinner | Il messaggio? Non ho visto

« Non so se sia arrivato un messaggio di Jannik. Non ho guardato ». Così Marco Pietrangeli ha risposto ai cronisti fuori dalla camera ardente del padre Nicola, dopo che ieri l’entourage del numero due al mondo ha detto che l’altoatesino aveva espresso le sue condoglianze con un messaggio privato alla famiglia. A riferirlo è Agi. La camera ardente sul campo da gioco. La salma di Nicola Pietrangeli è arrivata questa mattina allo stadio che porta il suo nome all’interno del Foro Italico. Ad accoglierla, oltre ai familiari e agli amici più stretti del campione di tennis morto lunedì scorso all’età di 92 anni, anche il picchetto d’onore dei Carabinieri schierato per rendere omaggio a una delle figure più iconiche dello sport nazionale. 🔗 Leggi su Open.online