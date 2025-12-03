La classifica delle scuole Dal lavoro alle Università ecco quelle del Piceno che preparano meglio
Quali sono le scuole della provincia di Ascoli che meglio preparano agli studi universitari? E quelle con maggiori prospettive occupazionali? Anche quest’anno a rispondere ci pensa Eduscopio.it della Fondazione Agnelli. Sono infatti usciti i punteggi delle varie scuole della provincia, un indicatore utile in un periodo cruciale soprattutto per gli studenti della terza media che da settembre saranno sui banchi di Licei e Istitituti tecnici e professionali. Per quanto riguarda gli sbocchi professionali degli istituti tecnici economici il primo posto è per l’istituto Fazzini-Mercantini di Grottammare con il 71% di occupazione dei diplomati, migliorando nettamente rispetto al 2024, quando era secondo con il 54%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
