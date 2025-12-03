La civiltà esclusa domenica 7 dicembre presentazione del libro di Andrea Casula da Symphony

Domenica 7 dicembre, alle 18 da Symphony Record Shop, sarà presentato il libro di Andrea Casula “La civiltà esclusa - Retroscena dell’umanità”. L'autore dialogherà con Paola Paoletti.“La civiltà esclusa: retroscena dell'umanità” è un’opera che invita a riflettere con profondità sul rapporto tra. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

