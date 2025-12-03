La città si trasforma in Wonderland il villaggio natalizio in piazza

La città di Viserba si "veste a festa" per accogliere al meglio le festività natalizie. Infatti, sabato 6 dicembre in piazza Pascoli, aprirà Wonderland, un villaggio natalizio capace di attirare a sè grandi e piccini durante le prossime feste (domenica 7, 13, 14, 20, 21 dicembre), con animazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

