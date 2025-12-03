La Citroen CX protagonista nei rally africani
Cinquat’anni fa venne presentata una vettura entrata nella storia che seppe anche distinguersi nelle corse. Con lei esordì ad alto livello Henri Toivonen. La Citroën CX negli anni è diventata una leggenda del mondo dell’automobile, un simbolo di resistenza e innovazione che ha saputo conquistare il pubblico e gli appassionati in tutto il mondo. Dopo . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
