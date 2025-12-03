La Cina è pazza per Zidane! Eccolo mentre gioca per strada a jianzi con i passanti

Gazzetta.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra un evento e l’altro nel suo viaggio in Cina, Zizou si diverte con il jianzi. Eleganza e tecnica sono immutate: persino una piuma diventa un pallone tra i suoi piedi (X@AmbassadeChine). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

