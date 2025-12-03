La causa di San Francisco a Coca-Cola Nestlé Kellogg Kraft | I loro cibi fanno ingrassare
La città di San Francisco ha fatto causa ai produttori di alimenti ultra-processati che, secondo gli esperti, hanno portato milioni di americani all’obesità. In quella che i funzionari hanno definito una causa unica nel suo genere, la città della California ha denunciato alcuni dei più grandi nomi del settore alimentare tra cui Kraft Heinz, Coca-Cola, Nestlé e Kellogg. «Queste aziende hanno creato una crisi di salute pubblica con la progettazione e la commercializzazione di alimenti ultra-processati», ha dichiarato il procuratore di San Francisco, David Chiu. «Hanno reso il cibo dannoso per l’organismo umano». 🔗 Leggi su Open.online
