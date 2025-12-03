La casa di Papà incanta Afrodite Shorts e conquista pubblico e giuria
Alla decima edizione di Afrodite Shorts, il pubblico ha assistito a qualcosa che va oltre la semplice competizione: con La Casa di Papà, la regista Maria Rosaria Russo consegna un racconto intenso e necessario sulla paternità contemporanea, capace di commuovere, far sorridere e lasciare una traccia profonda dopo i titoli di coda. Un festival affollato, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
