"Ricordo benissimo, non ho dimenticato alcun particolare. Per me, per noi, è stata una gioia interiore impagabile e questo sarebbe accaduto anche se loro non avessero dimostrato riconoscenza. Il dare in questo modo appaga il nostro cuore, non c’è bisogno di riconoscimento. Si prova più gioia a dare che avere". Per Madre Maria Teresa Durante, 84 primavere, è come se non fossero trascorsi i vent’anni che separano il 2025 dal naufragio della Margaret: un’esperienza umana fortissima, che vide lei e le 12 consorelle del monastero di Santa Maria del Mare di Castellazzo, di cui era già all’epoca madre superiora, accogliere per dieci giorni gli scampati alla tragedia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La carezza ai naufraghi. Il racconto di suor Maria che accolse nella notte i marinai della Margaret