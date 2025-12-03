La Capitanata si prepara all' allerta arancione avvisati sindaci e cittadini | Prestate attenzione
L'Italia meridionale si prepara ad affrontare una fase di severo maltempo, tant'è che la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta che preannuncia, a partire dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 dicembre - e per le successive 18-24 ore - l’arrivo di precipitazioni intense. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altre letture consigliate
Eccomi qui Come ogni domenica vi ricordo che la super squadra di “Pressing nel cuore dello sport”, capitanata da @albertobrandi è al lavoro per preparare l’appuntamento di questa sera. Vi aspettiamo dopo il big match Roma-Napoli, dalle 23.40 su C Vai su Facebook
Allerta meteo arancione in Toscana: previsti temporali forti, dove può piovere - Firenze, 21 ottobre 2025 – Scatta un’allerta arancione in Toscana per possibili temporali forti e rischio idrogelogico, con innalzamento dei corsi d’acqua minori. Secondo lanazione.it
Allerta meteo arancione in Toscana: fiumi osservati speciali. La diretta - Il timore di piogge molto forti e di un ingrossamento dei corsi d’acqua minori ha imposto l’emissione di un avviso appunto di ... Riporta lanazione.it
Meteo, allerta arancione in Toscana: previsti forti temporali. Ecco dove - Nelle scorse ore la regione è stata colpita da forti precipitazioni che hanno spinto la protezione civile regionale a emettere un'allerta arancione per ... Si legge su tg24.sky.it
Meteo, allerta arancione in Liguria: scuole chiuse giovedì. Ecco dove - Il maltempo che in queste ore sta investendo parte dell'Italia, attraverso un fronte perturbato, anche piuttosto intenso, interesserà nella giornata di domani, 23 ottobre, anche la Liguria. Si legge su tg24.sky.it
Maltempo, nubifragio a Ischia: strade allagate e auto sommerse - idro in Lombardia, Veneto e Lazio; gialla su alcuni settori delle tre regioni, su parte di Friuli- Come scrive tgcom24.mediaset.it
Maltempo Liguria, Arpal anticipa chiusura allerta arancione - Sul centro della regione l'allerta arancione chiude alle 15 e rimarrà di livello 'giallo' fino alle 17:00. Segnala ansa.it