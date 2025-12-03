la cancellazione culturale ucraina che i giustificazionisti filoputiniani evitano di guardare in faccia

«Abbiamo già attraversato numerosi momenti difficili, e ogni volta sembrava fosse il momento più critico», dice Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino, in una lunga intervista a Libération, in cui parla della lotta per tenere viva la cultura del suo paese, con i russi che bombardano di proposito monumenti, biblioteche e teatri, e dello sforzo per riportare a casa i tanti bambini rapiti, una delle pagine più vergognose del conflitto, nonché quella più spesso rimossa dai tanti che straparlano delle ragioni di Putin. E ai quali, in uno dei tanti talk show che non cessano mai di ospitarli, qualcuno dovrebbe chiedere prima o poi quale sarebbe il nesso tra l’allargamento della Nato, le condizioni dei russofoni in Donbas o qualsiasi altro pretesto ripetuto fin qui e il rapimento di migliaia di bambini ucraini, deportati in Russia e sottoposti a un vero e proprio lavaggio del cervello. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

