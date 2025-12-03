La camera con le maschere ai muri la sedia da dentista i nomi delle ragazze sulla lavagna | le foto della villa di Epstein
Una stanza con una sedia da dentista e decine di maschere appese ai muri, camere da letto gigantesche e bagni altrettanto grandi. Sono alcuni ambienti della villa sull'isola privata nelle Isole Vergini di Jeffrey Epstein, il miliardario condannato per traffico internazionale di minori e poi morto. 🔗 Leggi su Today.it
Epstein, le foto mai viste della villa sull'isola privata: «Una sedia da dentista con maschere appese ai muri ed enormi camere da letto» - Pubblicate per la prima volta alcune immagini della villa del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein alle Isole Vergini ... Riporta msn.com
