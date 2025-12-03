La camera ardente di Pietrangeli | i fiori bianco-azzurri la Coppa Davis le note di Aznavour L' ultimo saluto di amici e tifosi
La salma di Nicola Pietrangeli, morto a 92 anni, è stata accolta questa mattina nel campo che porta il suo nome, all’interno del complesso del Foro Italico di Roma, dove è stata allestita la camera ardente. Sarà possibile rendere l'ultimo omaggio al grande tennista azzurro fino alle 14. Poi alle. 🔗 Leggi su Today.it
News recenti che potrebbero piacerti
La camera ardente è stata allestita direttamente sul campo da gioco, dove accanto al feretro è esposta la Coppa Davis conquistata nel 1976, anno del trionfo degli Azzurri in Cile sotto la sua guida da capitano - facebook.com Vai su Facebook
#Pietrangeli, il figlio Filippo alla camera ardente al Foro Italico: il #tennis è stato il motore della sua vita Vai su X
Pietrangeli diretta camera ardente e funerali: l’ultimo saluto a Roma live - L'addio alla leggenda del tennis italiano al campo dedicatogli, al Foro Italico. msn.com scrive
Nicola Pietrangeli, la diretta dalla camera ardente. Le musiche Aznavour e la Coppa Davis. Il figlio: “Tutto come voleva lui” - È stata aperta in mattinata al Foto Italico di Roma, sul campo dedicato al grande tennista scomparso a 92 anni. Segnala quotidiano.net
LIVE Pietrangeli, alla camera ardente la Coppa Davis e la musica di Aznavour - Tra i primi a dare l'ultimo saluto a Pietrangeli c'è il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio insieme a Carraro. Da gazzetta.it
Nicola Pietrangeli, camera ardente al Foro Italico sulle note di Aznavour. Alle 15 i funerali - Alle 15 sono stati programmati i funerali a Ponte Milvio, presso la chiesa di Santa Maria della Gran Madre di Dio ... msn.com scrive
L’ultimo saluto a Nicola Pietrangeli nel suo campo al Foro Italico: tanti ricordi dai presenti - Al Foro Italico di Roma è stata allestita una particolare camera ardente per salutare ... Come scrive oasport.it
Pagina 1 | “Pietrangeli via in punta di piedi. Io, lui e Lea Pericoli davanti a quelle bottiglie di vino…” - Ad attenderlo anche il trofeo della Coppa Davis che ha vinto da capitano nel '76. Si legge su tuttosport.com