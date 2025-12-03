C’è il sorpasso dei licei classici pubblici sui privati (che per anni hanno dominato le classifiche di questo indirizzo a Milano), con lo storico Berchet in testa e le scalate del Carducci - che dalla sesta posizione sale sul podio - e del Beccaria. Il liceo scientifico Volta si conferma medaglia d’oro a Milano e svetta ai primi posti in Lombardia per risultati dei suoi diplomati all’università, superando il Nervi di Morbegno (capolista per due anni di fila con le sue Scienze applicate), anche se la vera sorpresa di quest’anno in Lombardia sembra essere lecchese, con il liceo Maria Gaetana Agnesi di Merate che brilla grazie ai suoi ex studenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La bussola di Eduscopio. La rimonta dei classici pubblici. E tra tecnici e professionali la provincia sbaraglia Milano