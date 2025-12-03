La Bce infrange i sogni di Ursula & C Niente garanzie sugli asset russi

La Banca centrale non fornirà coperture sul prestito a Kiev da 140 miliardi, che la Commissione vuole ricavare usando i beni confiscati. L’istituto infatti, malgrado la retorica dominante, non è un prestatore di ultima istanza. Mentre da mesi e specie nelle ultime settimane sentiamo parlare della imprescindibilità dell’Europa nella soluzione della guerra in Ucraina, i fatti ci raccontano un’altra verità. Inconfutabile. L’Europa non può giocare alcun ruolo perché la Ue non ha un peso da poter fare valere ai tavoli negoziali. Eppure è un grande agitarsi tra Francia, Germania e la Gran Bretagna che non è più parte dell’Unione ma staziona sempre nelle cabine di regia. 🔗 Leggi su Laverita.info

