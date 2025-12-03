La Bce boccia l’emendamento di FdI sull’oro di Bankitalia
La Banca centrale europea ha espresso parere negativo sull’emendamento di Fratelli d’Italia contenuto nella Legge di bilancio 2026 che mirava a riconoscere le riserve auree di Bankitalia «allo Stato, in nome del popolo italiano». Christine Lagarde ha firmato il documento trasmesso al ministero dell’Economia italiano, che ha espresso timori sull’ indipendenza della Banca d’Italia e ribadito l’obbligo di rispettare pienamente i trattati europei. Il parere ha precisato che né la Bce, né le banche centrali nazionali, né i loro organi decisionali possono ricevere istruzioni dai governi o essere influenzati nelle decisioni sulla gestione delle riserve auree. 🔗 Leggi su Lettera43.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il Mef boccia l'emendamento, ma Malan non molla: “Lo riscriveremo: l'oro di Bankitalia è del popolo” - di Gianluca De Rosa - facebook.com Vai su Facebook
La Bce boccia l'emendamento sull'oro. "Il governo non può dare istruzioni a Bankitalia" - Il parere firmato dalla presidente Lagarde e inviato al Mef: “La finalità della proposta non è chiara, va riconsiderata”. Scrive repubblica.it
Caso Boccia, Sbardella (FdI) attacca Bianca Berlinguer: “Giornalismo spazzatura” - E aggiunge: «La Berlinguer, dopo aver incassato dalla Boccia un imbarazzantissimo forfait in diretta, ha provato a trascinare ... Secondo ilsecoloxix.it
Ranucci: 'Sveleremo un nuovo caso Boccia, coinvolge le alte sfere di Fdi' - La promette il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, dando alcune anticipazioni delle inchieste che andranno in onda domenica sera alla ripartenza del programma su Rai3 e che ... Si legge su ansa.it