La Banca centrale europea ha espresso parere negativo sull’emendamento di Fratelli d’Italia contenuto nella Legge di bilancio 2026 che mirava a riconoscere le riserve auree di Bankitalia «allo Stato, in nome del popolo italiano». Christine Lagarde ha firmato il documento trasmesso al ministero dell’Economia italiano, che ha espresso timori sull’ indipendenza della Banca d’Italia e ribadito l’obbligo di rispettare pienamente i trattati europei. Il parere ha precisato che né la Bce, né le banche centrali nazionali, né i loro organi decisionali possono ricevere istruzioni dai governi o essere influenzati nelle decisioni sulla gestione delle riserve auree. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Bce boccia l’emendamento di FdI sull’oro di Bankitalia