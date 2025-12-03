La battaglia dei ciliegi L’alt dall’assessore
I ciliegi di via XX Settembre non devono essere abbattuti: è la netta posizione di Gianluca Comazzi, assessore regionale al Territorio e ai Sistemi Verdi, arrivato a Como ieri per un sopralluogo, assieme ai tecnici di Ersaf, ma anche per replicare con fermezza alle parole e alle decisioni del sindaco Alessandro Rapinese: "Le piante sono in gran parte sane - ha detto - non vanno tagliate. E quelle eventualmente malate devono essere sostituite con altre uguali, altri ciliegi". Ma Comazzi, al cui fianco c’era il consigliere regionale di Forza Italia Sergio Gaddi, è andato oltre, commentando la condotta del sindaco: "Si tolga l’elmetto e riveda la sua posizione – ha detto - non si amministra con l’orgoglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
