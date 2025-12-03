La bara accanto alla Coppa Davis 1976 L' ultimo saluto a Nicola Pietrangeli nel suo stadio VIDEO

AGI - La salma di Nicola Pietrangeli è arrivata questa mattina allo stadio che porta il suo nome all'interno del Foro Italico. Ad accoglierla, oltre ai familiari e agli amici più stretti del campione di tennis morto lunedì scorso all'età di 92 anni, anche il picchetto d'onore dei Carabinieri schierato per rendere omaggio a una delle figure più iconiche dello sport nazionale. La camera ardente è stata allestita direttamente sul campo da gioco, dove accanto al feretro è esposta la Coppa Davis conquistata nel 1976, anno del trionfo degli Azzurri in Cile sotto la sua guida da capitano. Sul fondo del campo un maxischermo trasmette senza sosta le immagini delle sue gesta sportive. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La bara accanto alla Coppa Davis 1976. L'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli nel suo stadio [VIDEO]

