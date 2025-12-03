La bambina prelevata da scuola e portata in comunità a Trieste | Non la vedo da febbraio

«Non vedo mia figlia dal vivo dall’ 11 febbraio, da quando sono andati a prelevarla da scuola e l’hanno portata in una casa famiglia». La storia la racconta una donna di Trieste e riguarda la figlia di otto anni. La madre dice che gliel’hanno portata via «nel nome della tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena». Lei ha ricevuto la sospensione della potestà genitoriale. Sulla base di una relazione dei servizi sociali. Gli stessi che avevano concesso alla madre di Giovanni Trame di vedere il figlio da sola: lei lo ha sgozzato durante uno degli incontri. 🔗 Leggi su Open.online

