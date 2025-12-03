L altro ispettore intervista a cesare bocci aspetti e curiosità

approfondimento sulla serie “l’altro ispettore”: focus su cesare bocci e il personaggio di alessandro. La nuova produzione italiana, “L’altro ispettore”, si distingue per l’approccio innovativo e la forte attenzione ai temi sociali, in particolare alla sicurezza sul lavoro. Al centro della narrazione troviamo l’ispettore del lavoro Domenico Dodaro, chiamato Mimmo, interpretato da Alessio Vassallo, che si confronta con un personaggio che assume un ruolo di grande spessore: Alessandro, un mental coach in sedia a rotelle. Attraverso questa intervista a Cesare Bocci si approfondisce la figura di Alessandro e l’importanza del suo ruolo all’interno della serie, coprodotta da Rai Fiction, Anele e Rai Com. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - L altro ispettore intervista a cesare bocci aspetti e curiosità

