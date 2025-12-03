Koopmeiners entusiasta | Stiamo facendo bene! Sul mio rendimento posso dire che con Spalletti…

Koopmeiners a Sport Mediaset: "Voglio continuare ad aiutare la squadra e vincere" Teun Koopmeiners ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset al termine della sfida tra Juventus e Udinese, commentando la prestazione personale e quella della squadra. Prestazione personaleKoopmeiners si è detto soddisfatto della sua prova: «Ho cercato di spingere con la palla e di

Koopmeiners, ora Spalletti ricostruisce RoboKoop - Chissà se Luciano Spalletti ha trovato davvero la formula magica per salvare 60 milioni di investimento: quel che è certo, dopo una partita alla guida della Juventus, è che un Teun ... Segnala tuttosport.com

Koopmeiners, ora è finita: a gennaio scambio, resta in Serie A - Il centrocampista olandese proprio non decolla in bianconero e la sua avventura può arrivare al capolinea: lo scambio avrebbe del clamoroso Pausa nazionali, oltre a riflettere su possibili cambi in ... calciomercato.it scrive

Koopmeiners, ora è il ruolo: "Non sono io! Ho giocato bene, poi troppo avanti. Parlato con la Juve" - La squadra di Tudor ha retto il confronto contro gli spangoli mancando però, ancora, l'appuntamento con la ... Segnala tuttosport.com

Koopmeiners alla Calafiori: come nasce la prima genialata di Spalletti - Spalletti è abituato a sorprendere e ogni volta in cui parla di calcio, provando a spiegare la sua visione, lascia qualche impercettibile traccia. Lo riporta corrieredellosport.it

Koopmeiners dopo Juventus-Sporting: "In questo ruolo mi trovo molto meglio". VIDEO - Le dichiarazioni dell'olandese, a Sky Sport, a proposito del 'nuovo' ruolo da difensore: "In questa posizione mi sento meglio, perché non sono un attaccante che gioca spalle alla porta - Lo riporta sport.sky.it

Koopmeiners: "In questo ruolo posso essere il vero me. Spalletti? C'è un'energia nuova" - Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus che ultimamente viene schierato in difesa, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo l'1- Segnala tuttomercatoweb.com