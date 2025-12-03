Koopmeiners celebra il passaggio del turno. La vittoria per 2-0 sull’Udinese mantiene il record bianconero di imbattibilità agli ottavi. La Juventus ha superato l’ostacolo Udinese per 2-0, accedendo ai quarti di finale di Coppa Italia. A celebrare il successo è stato Teun Koopmeiners, il jolly di centrocampo-difesa della Vecchia Signora. Sul suo profilo Instagram, l’olandese ha postato un messaggio breve ma efficace: “Next round??”. Il successo è fondamentale per la tradizione del club. Con questa vittoria, la Juventus mantiene il suo record di perfezione: 18 qualificazioni su 18. La sfida contro l’ Udinese è stata una prova di maturità per la squadra di Luciano Spalletti, che ha dovuto affrontare il match senza il suo centravanti principale, Dusan Vlahovic (infortunato). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Koopmeiners celebra il passaggio del turno sui social: il commento dopo Juve Udinese di Coppa Italia e il focus sul prossimo match – FOTO