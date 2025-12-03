Koopmeiners a Sport Mediaset | Voglio continuare ad aiutare la squadra e vincere Come sta la spalla? Ho sentito una cosa strana ma tutto bene

Koopmeiners a Sport Mediaset: «Voglio continuare ad aiutare la squadra e vincere». Le parole del centrocampista della Juventus dopo l’Udinese. Teun Koopmeiners è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo il triplice fischio della sfida tra Juventus e Udinese. Le parole del centrocampista. PRESTAZIONE – « Io volevo spingere con la palla, aiutare con i miei passaggi la squadra e così è stato » PROBLEMA ALLA SPALLA – « No ho sentito una cosa un po’ strana ma è andata bene dopo, non mi è uscita la spalla » SENZA SUBIRE GOL OGGI – « Dobbiamo tornare a vincere, è la storia di questo club. Vogliamo vincere sia in Coppa Italia, che in Champions League che in campionato » NAPOLI – « Domenica il Napoli? È una partita importante » . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners a Sport Mediaset: «Voglio continuare ad aiutare la squadra e vincere. Come sta la spalla? Ho sentito una cosa strana ma tutto bene»

Argomenti simili trattati di recente

Koopmeiners resta in difesa o torna a centrocampo? Il progetto di Spalletti era quello di rilanciarlo a centrocampo, ma nel frattempo è successo qualcosa #Koopmeiners #Spalletti #Juventus #Tuttosport - facebook.com Vai su Facebook

Kelly verso un altro forfait, Koopmeiners ha convinto Spalletti: con lo Sporting farà ancora il difensore Vai su X

Koopmeiners: "Voglio spingere e giocare con la palla, con i miei passaggi posso aiutare la squadra. La spalla? Ho sentito una cosa un po' strana, poi tutto ok" - Teun Koopmeiners è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la gara vinta con l'Udinese. Da tuttojuve.com

Koopmeiners: "L'obiettivo è vincere, questa è la storia di questa società. Voglio spingere e giocare con la palla, con i miei passaggi posso aiutare la squadra. La spalla ... - Teun Koopmeiners è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la gara vinta con l'Udinese. Scrive tuttojuve.com

Koopmeiners tra i migliori anche in Juve-Toro: "Se sono più libero posso aiutare la squadra" - Spostato dal centro, dove i riflettori sono più luminosi, così tanto che rischiano di accecare e mettere in difficoltà. Da tuttosport.com

Juventus, l'indispensabile Koopmeiners: il difensore-regista non si perde un minuto - Il nuovo fedelissimo di Spalletti di chiama Koopmeiners, si legge su La Gazzetta dello Sport. Come scrive tuttomercatoweb.com

Koopmeiners, Chiellini diretto e poi cita Allegri: "Il suo ruolo è questo. Vlahovic? È molto semplice - La Juve è pronta a scendere in campo per affrontare l'Atalanta e prima del fischio d'inizio della gara, Giorgio Chiellini, Head of Football Institutional Relations dei bianconeri, ha voluto fare ... Come scrive tuttosport.com

Koopmeiners alla Calafiori: come nasce la prima genialata di Spalletti - Spalletti è abituato a sorprendere e ogni volta in cui parla di calcio, provando a spiegare la sua visione, lascia qualche impercettibile traccia. Da corrieredellosport.it