l’animato clima natalizio nelle città giapponesi. In Giappone, il periodo delle festività natalizie si distingue per un’interpretazione unica che fonde tradizione e spettacolarità moderna. Al di là della valenza religiosa, il Natale assume un carattere popolare e festaiolo, portando le principali città a trasformarsi in cinque sensi di luci, decorazioni e atmosfere. Questo articolo illustra le principali manifestazioni e atmosfere natalizie che animano le metropoli del paese, evidenziando come l’evento si evolva in un vero e proprio spettacolo di illuminazioni, mercatini e intrattenimenti di stampo internazionale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Kitsch natalizio: come riconoscerlo e trasformarlo in stile