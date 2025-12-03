Kim rossi stuart interpreta tommaso maestrelli in un film dedicato

biopic su tommaso maestrelli: il progetto con kim rossi stuart. In un panorama cinematografico italiano si distingue un nuovo progetto che mira a raccontare la vita di una figura iconica del calcio e della storia nazionale. Un film dedicato a Tommaso Maestrelli prenderà forma sotto la regia e interpretazione di Kim Rossi Stuart. L’attore, noto per il suo talento e la sua versatilità, assume un ruolo di grande rilievo anche dietro la macchina da presa, contribuendo a delineare un ritratto completo di questo personaggio storico. descrizione del progetto e obiettivi narrativi. una figura al centro di una narrazione completa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Kim rossi stuart interpreta tommaso maestrelli in un film dedicato

Altre letture consigliate

‘9 GENNAIO’ – Maestrelli, parla Massimo: “Il 2 dicembre, la chiamata di Rossi Stuart, il cinema e l’amicizia con Pietrangeli” - facebook.com Vai su Facebook

Kim Rossi Stuart dirigerà e interpreterà Tommaso Maestrelli nel biopic sull'allenatore partigiano che portò il primo scudetto alla Lazio nel 1974. L'annuncio alla presentazione del listino di Rai Cinema. Vai su X

Kim Rossi Stuart dirige e interpreta il film su Tommaso Maestrelli: epica storia della Lazio negli anni ’70 - Kim Rossi Stuart torna dietro la macchina da presa per raccontare la vita di Tommaso Maestrelli, storico allenatore della Lazio, nel suo nuovo film ancora senza titolo. Secondo msn.com

In produzione il nuovo film dedicato alla vita di Tommaso Maestrelli. Nei panni dell'allenatore si calerà Kim Rossi Stuart - In produzione il nuovo film dedicato alla vita di Tommaso Maestrelli. Da laziopress.it

Lazio, in arrivo il film su Maestrelli: Kim Rossi Stuart nei panni dell'artefice del primo scudetto biancoceleste - Sono iniziate ieri a Sorrento le Giornate Professionali di Cinema, evento durante il quale le distribuzioni cinematografiche presentano i film che arriveranno nelle sale da Natale ... Come scrive ilmessaggero.it

Lazio, ecco il film su Maestrelli: Kim Rossi Stuart protagonista - L'annuncio è arrivato nel corso delle Giornate Professionali di Cinema a Sorrento e il figlio Massimo ha commentato la notizia: le sue parole ... Segnala msn.com

Kim Rossi Stuart sarà Tommaso Maestrelli: annunciato il film sullo storico allenatore della Lazio - Tra le novità annunciate durante la presentazione del listino di Rai Cinema si segnala la nuova avventura dietro la macchina da presa di Kim Rossi Stuart per raccontare un gigante del calcio. Riporta msn.com

Kim Rossi Stuart: "Bellocchio mi disse che ero troppo bello e mi scartò" - Kim Rossi Stuart, bello e impossibile, ha chiuso il Lucca Film Festival 2023 concedendosi in un lungo incontro in cui ha ripercorso la sua carriera. Secondo movieplayer.it