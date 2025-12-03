Kiev | parleremo con Ue e poi con Usa

12.31 Il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa ucraino Umerov "ha riferito sui preparativi per incontri a Bruxelles" con gli omologhi europei. Così il presidente ucraino Zelensky. Umerov,capo negoziatore, sarà con il capo di Stato maggiore Hnatov. "I rappresentanti ucraini informeranno i colleghi Ue e parleranno anche della componente Ue e necessaria architettura di sicurezza. Poi, pronti a parlare con gli inviati Usa". Ma intanto è saltato un incontro di Zelensky con gli inviati Usa Witkoff e Kushner,tornati da Mosca. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Lavrov: Ue ha fallito su Kiev, bene Usa - L'Europa ha avuto le sue possibilità per giocare un ruolo nella soluzione pacifica del conflitto ucraino, ma ha "fallito su tutti i fronti" dal 2024. Lo riporta rainews.it

Ucraina, domani a Ginevra vertice Usa-Ue-Kiev: sul tavolo piano di pace di Trump. Il presidente: «Non è ultima offerta» - Trump lancia un ultimatum a Kiev intimandola ad accettare il piano Usa entro il 27 novembre, pena lo stop alla fornitura d'armi e ... Da ilmessaggero.it

Un mini prestito a Kiev o lo sblocco di asset russi. L'Ue tenta di mettere pressione su Putin - Spunta l’idea di un mini debito comune per finanziare l’Ucraina, ma serve l’unanimità dei 27. Segnala huffingtonpost.it

Piano Usa Kiev: "Ue abbia ruolo" - Ok usare gli asset russi congelati per finanziare un prestito a Kiev,"ma che ... Scrive rainews.it

Il piano Usa-Kiev rivisto in 19 punti. Slitta l'ultimatum Mosca contro l'Ue - Il Cremlino: "Europa non costruttiva" I negoziati sul piano di pace per l'Ucraina procedono, e Donald Trump sembra pronto a posticipare di una settimana la s ... Lo riporta msn.com

Bruxelles protesta per il piano Usa: "Per finire la guerra in Ucraina serve l'ok di Kiev e dell'Ue" - Al Consiglio Esteri la maggioranza dei ministri chiede di avere voce in capitolo e di evitare una capitolazione ucraina. Lo riporta huffingtonpost.it