Kiev identifica il ‘Dr Male’ incriminato il medico russo che tortura i prigionieri ucraini Lo Sbu parte a caccia di Ilya Sorokin
Kiev, 3 dicembre 2025 - Gli agenti dei servizi segreti ucraini Sbu presto andranno a caccia del 'Dottor male' l'appellativo affibbiato a un paramedico russo specializzato in torture ai prigionieri nemici. Il dottor Sorokin, colonia penale n.10. Ilya Sorokin, il suo nome, ha lavorato presso la colonia penale numero 10 nella regione russa della Mordovia. Secondo le testimonianze dei prigionieri ucraini era molto attivo in torture sistematiche dei soldati ucraini feriti, ricoverati nell'ambulatorio del carcere, distinguendosi nell'uso e nella minaccia di violenza fisica e psicologica. Putin-Witkoff a colloquio 5 ore, salta l'incontro con Zelensky Colpiva i prigionieri con la pistola stordente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
1.000 corpi restituiti da Mosca a Kiev ? L’Ucraina riceve i resti dei suoi soldati, mentre Mosca riceve 30 salme russe. Procedono le analisi forensi e l’identificazione. Un gesto simbolico ma complesso, tra diplomazia e tragedia umana… ? continua a legg - facebook.com Vai su Facebook