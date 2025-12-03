Kiev, 3 dicembre 2025 - Gli agenti dei servizi segreti ucraini Sbu presto andranno a caccia del 'Dottor male' l'appellativo affibbiato a un paramedico russo specializzato in torture ai prigionieri nemici. Il dottor Sorokin, colonia penale n.10. Ilya Sorokin, il suo nome, ha lavorato presso la colonia penale numero 10 nella regione russa della Mordovia. Secondo le testimonianze dei prigionieri ucraini era molto attivo in torture sistematiche dei soldati ucraini feriti, ricoverati nell'ambulatorio del carcere, distinguendosi nell'uso e nella minaccia di violenza fisica e psicologica. Putin-Witkoff a colloquio 5 ore, salta l'incontro con Zelensky Colpiva i prigionieri con la pistola stordente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

