Kia Stonic | più moderna e tecnologica ma sempre di sostanza

Il piccolo Suv coreano si rinfresca il look con un design più moderno e tanta tecnologia all'interno. Motori a benzina o mild hybrid, mentre l'alimentazione a Gpl verrà introdotta nel 2026. Prezzo di listino che parte da 22.800 euro per la versione Urban a benzina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kia Stonic: più moderna e tecnologica, ma sempre di sostanza

