Kelly un po’ meno bene del solito | i quotidiani sottolineano quelle due mancanze nella prestazione del difensore in Juve Udinese Il voto

Juventusnews24.com | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kelly riceve il voto più basso dalla Gazzetta dello Sport: 6 per lui, non è pulito nell’appoggio ma si salva grazie al coraggio e al senso della posizione. La vittoria in  Coppa Italia  contro l’ Udinese  ha sancito il passaggio del turno della  Juventus  e ha portato con sé il raro verdetto di “tutti sufficienti” per i bianconeri in campo. Tuttavia, anche in una serata di generali promozioni, c’è chi è stato giudicato il meno brillante del gruppo. Secondo l’analisi dell’edizione odierna de  La Gazzetta dello Sport,  Lloyd Kelly  ha ottenuto il  voto più basso  tra i titolari. Nonostante il difensore inglese abbia contribuito a mantenere la porta inviolata, la sua prestazione è stata giudicata al limite della sufficienza piena. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

kelly un po8217 meno bene del solito i quotidiani sottolineano quelle due mancanze nella prestazione del difensore in juve udinese il voto

© Juventusnews24.com - Kelly un po’ meno bene del solito: i quotidiani sottolineano quelle due mancanze nella prestazione del difensore in Juve Udinese. Il voto

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Kelly Po8217 Meno Bene