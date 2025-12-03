Kelly un po’ meno bene del solito | i quotidiani sottolineano quelle due mancanze nella prestazione del difensore in Juve Udinese Il voto

Kelly riceve il voto più basso dalla Gazzetta dello Sport: 6 per lui, non è pulito nell’appoggio ma si salva grazie al coraggio e al senso della posizione. La vittoria in Coppa Italia contro l’ Udinese ha sancito il passaggio del turno della Juventus e ha portato con sé il raro verdetto di “tutti sufficienti” per i bianconeri in campo. Tuttavia, anche in una serata di generali promozioni, c’è chi è stato giudicato il meno brillante del gruppo. Secondo l’analisi dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Lloyd Kelly ha ottenuto il voto più basso tra i titolari. Nonostante il difensore inglese abbia contribuito a mantenere la porta inviolata, la sua prestazione è stata giudicata al limite della sufficienza piena. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

