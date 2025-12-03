Kayfabe Is Dead But I Was There – NWA Story #24 Flair vs Magnum TA | la tragedia possibile

Ci sono rivalità che non hanno bisogno di essere spiegate: esistono, semplicemente, perché il mondo ne ha bisogno. La contrapposizione tra Ric Flair e Magnum T.A., nel 1985, non fu soltanto un feud per una cintura—fu la collisione di due idee diverse di America. Un Paese spaccato tra chi voleva riconoscersi nell’eccesso e nel successo scintillante, e chi invece cercava ancora qualcosa di più semplice, più umano, più vicino alla propria vita di tutti i giorni. A volte, il wrestling funziona come uno specchio. Ci guardiamo dentro e scopriamo quanto siamo disposti a credere, quanto desideriamo vedere vinto il lato che sentiamo ci appartenga di più. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

