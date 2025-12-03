Kate Middleton le proteste dei vicini di casa a un mese dal trasferimento a Forest Lodge

Kate Middleton, William e i bambini si sono trasferiti a Forest Lodge da neanche un mese e già i vicini di casa si lamentano della loro presenza. Le proteste a dir la verità erano iniziate prima ancora del loro trasloco, ma evidentemente non erano dettate da pregiudizi e timori infondati. Intanto, il Palazzo fa sapere che i Principi del Galles hanno firmato un contratto di locazione per 20 anni e pagano un affitto in base alle tariffe di mercato. Kate Middleton, le proteste dei vicini di casa. Abitare vicino a William e Kate Middleton potrebbe sembrare un privilegio. Invece nella realtà pare non sia così. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, le proteste dei vicini di casa a un mese dal trasferimento a Forest Lodge

Contenuti che potrebbero interessarti

Kate Middleton e William d’Inghilterra, conto alla rovescia al concerto di Natale. E, intanto, la principessa fa visita ai bambini malati - facebook.com Vai su Facebook

Le foto di Kate Middleton in visita ad un centro per la salute mentale infantile Vai su X

Kate Middleton e William fanno infuriare i vicini, misure estreme a Forest Lodge - Kate Middleton e William traslocano a Forest Lodge e costringono i loro vicini di casa a cambiare le loro abitudini, per ragioni di sicurezza. Si legge su dilei.it

Kate Middleton e William fanno arrabbiare i nuovi vicini (che rischiano l'arresto) - Kate Middleton e il Principe William si stanno preparando a trasferirsi a Forest Lodge, la loro nuova residenza a Windsor Great Park, che, secondo gli esperti, sarà la loro dimora per tutta la vita. corrieredellosport.it scrive

Tutto pronto (o quasi) per il trasloco di William e Kate. Ma i vicini di casa protestano - I primi scatoloni caricati su camion e furgoni nel vicino Adelaide Cottage, dove ancora risiedono William e Kate, stanno già facendo il proprio ingresso a Forest Lodge, la dimora Royal in stile ... Come scrive iodonna.it

Kate e William cambiano casa, e i nuovi vicini si infuriano per i divieti: cosa è successo - I Principi di Galles stanno per trasferirsi a Forest Lodge, la loro nuova residenza a Windsor Great Park, ma non tutti sono felici del loro arrivo. ilgiornale.it scrive

Kate Middleton, indagine della polizia: “Sono stati avvelenati” - Kate Middleton e William minacciati: avvelenati deliberatamente gli alberi piantati dal Principe del Galles. dilei.it scrive

Nella nuova casa di William e Kate ci sarà un’area vietata: perché è polemica tra i vicini - William e Kate stanno per traslocare a Forest Lodge ma per farlo hanno messo in atto delle misure di sicurezza molto stringenti. Da fanpage.it