Kate Middleton in blu guida l’accoglienza reale per il presidente della Germania

Il Regno Unito ha accolto con grande solennità il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e sua moglie Elke Büdenbender, giunti a Londra per una visita di Stato di tre giorni che segna un nuovo capitolo nei rapporti tra i due Paesi. Atterrati a Heathrow, sono stati ricevuti immediatamente dal Principe e dalla Principessa del Galles, che li hanno accompagnati a Windsor per l’incontro con Re Carlo III e la Regina Camilla. La scena del saluto a Windsor ed Eton Riverside è stata particolarmente calorosa. Steinmeier ha infatti aperto le braccia verso il sovrano, ricordando con entusiasmo il loro precedente incontro. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Kate Middleton in blu guida l’accoglienza reale per il presidente della Germania

