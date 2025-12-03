Karetsas | dal Milan report molto positivo Ecco chi è e il possibile prezzo

Calciomercato Milan, Karetsas potrebbe essere uno degli obiettivi per il futuro dei rossoneri. Lo presenta 'La Gazzetta dello Sport'. Chi è e il possibile costo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Karetsas: dal Milan report molto positivo. Ecco chi è e il possibile prezzo

Scopri altri approfondimenti

#Milan e big d’Europa seguono #Karetsas : talento da 23 milioni #europacalcio Vai su X

Il Milan guarda al futuro e punta il gioiello greco! #Karetsas #Milan #ACMilan #Genk #Calciomercato #Talento #EuropaLeague #Grecia - facebook.com Vai su Facebook

Milan, scout presenti a Genk-Basilea: l'osservato speciale è il 2007 Konstantinos Karetsas - C'erano anche alcuni osservatori del Milan giovedì sera a guardare la sfida tra Genk e Basilea. Scrive tuttomercatoweb.com

Milan, nome a sorpresa nel mirino: pronto il colpo da 23 milioni - Spunta un nome a sorpresa nel mirino del Milan: gli uomini di mercato del club si fiondano sul baby fenomeno del Genk. Segnala spaziomilan.it

Gli scout del Milan hanno visto Karetsas dal vivo: chi è il talento greco - Gli osservatori del Milan ieri hanno assistito da vicino alla partita del Genk in Europa League dove gioca Karetsas ... Scrive milanlive.it

Milan e big d’Europa seguono Karetsas: talento da 23 milioni - Osservatori di Milan e top club europei seguono Karetsas, talento del Genk valutato 23 milioni. Da europacalcio.it