Karate via alla Youth League | a Jesolo oltre 3mila atleti

Gazzetta.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 3 al 7 dicembre il Pala Turismo ospiterà la Venice Cup, la Parakarate Cup e la Karate1 Youth League Venice, l’ultima tappa del circuito giovanile internazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

