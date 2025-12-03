Kalulu in libertà Gatti finisce ko Decisivo McKennie
DI GREGORIO sv. Primo tempo da spettatore, nel secondo almeno tocca qualche pallone in costruzione. KALULU 6,5. Non avendo troppo lavoro da sbrigare dietro, può concedersi le solite sovrapposizioni. GATTI 6. Si limita a sorvegliare, s’infortuna da solo nella ripresa: entità del guaio da valutare nei prossimi giorni. KELLY 6. Gara facile, controlla chi passa dalla sua parte, dove di traffico non ce n’è. CAMBIASO 6. Poche accelerazioni in una serata ordinaria. KOOPMEINERS 6. Prima a centrocampo con Spalletti, fa il suo ma non dura: il ko di Gatti nella ripresa lo riporta in difesa. MIRETTI 6. Geometrie pulite, avversari molli, può permettersi anche qualche erroruccio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
