Kabir Bedi sul nuovo Sandokan | Noi non avevamo effetti speciali Il commento su Can Yaman

Era il 1976 quando il regista Sergio Sollima scelse Kabir Bedi per il ruolo di Sandokan, il pirata malese creato dallo scrittore veronese Emilio Salgari. Da allora sono passati 49 anni e oggi quel personaggio che rese l'attore indiano una star internazionale ha le fattezze del collega turco Can. 🔗 Leggi su Today.it

Can Yaman o Kabir Bedi, chi è per voi il miglior Sandokan di sempre ? Anche se il paragone tra i due attori ci sembra inopportuno, vogliamo riprendere l’argomento che ha sicuramente fatto discutere di più i telespettatori dopo il ritorno in tv. C’è chi è affezio - facebook.com Vai su Facebook

A cinquant’anni dalla celebre serie #Rai che rese un’icona Kabir Bedi, torna #Sandokan, ora interpretato dall’amatissimo attore turco #CanYaman. Vai su X

Kabir Bedi: “Ogni epoca ha il suo Sandokan, ero davanti alla tigre senza effetti speciali” - L’attore ricorda il personaggio che lo rese una star mondiale, il mitico salto del felino, gli amici di un cast irripetibile e il dolore più grande della sua ... Segnala repubblica.it

Sandokan: dopo i nuovi episodi la serie completa va già a ruba su Amazon (player.it) - Se il vostro amore per Sandokan è risorto, perché non recuperare la serie originale del 1976, in versione restaurata a un prezzo incredibile? Scrive player.it

Kabir Bedi: «Resto il primo Sandokan. Come l’eroe di Salgari, vorrei aiutare tutti. Con mio figlio, suicida a 25 anni, ho fallito» - Tra confessioni sincere e sguardo fiero, l’attore indiano torna sulla forza senza tempo della Tigre della Malesia e su ciò che essa continua a rappresentare per lui. Secondo msn.com

Duro colpo per Sandokan, la fiction di Rai 1 sommersa dalle polemiche: "Non toccate Kabir Bedi!" - I fan insorgono sui social all'indomani della messa in onda della nuova serie sulla Tigre di Mompracem con Can Yaman ... Come scrive libero.it

Can Yaman ‘come’ Kabir Bedi in Sandokan? Paragone e differenze nella serie tv/ “Versione modernizzata” - Can Yaman e Kabir Bedi a confronto sul personaggio di Sandokan: il paragone tra i due attori tra punti in comune, differenze e fattore tempo. ilsussidiario.net scrive

Il nuovo Sandokan, un eroe che difende i popoli e la natura - Il nuovo sceneggiato vede Can Yaman nei panni della Tigre della Malesia, dopo la celebre interpretazione di Kabir Bedi. Come scrive elzevir.it