Juventus Women Girelli nella lista delle migliori 100 calciatrici al mondo | il riconoscimento per il 2025 straordinario
Juventus Women, Girelli: Scudetto e Coppa Italia nel 2025. La nomination al Pallone d’Oro e i 144 gol confermano il dominio della numero 10. L’anno solare 2025 è stato ricco di soddisfazioni per la Juventus Women. La squadra è tornata a dominare in Italia vincendo sia lo Scudetto che la Coppa Italia. A livello individuale, la protagonista assoluta è stata Cristiana Girelli, la numero 10 del club. Il 2025 è stato costellato di traguardi personali per la centravanti. A gennaio, Girelli ha raggiunto l’impressionante cifra di 200 presenze in bianconero. A febbraio, ha prolungato il suo contratto con la Juventus Women, blindando il suo futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Girelli tra le migliori calciatrici al mondo: riconoscimento di prestigio per la stella della Juventus Women - La calciatrice più rappresentativa della Juventus Women è stata inserita nella classifica, stilata dal The Guardian, delle 100 calciatrici migliori al mondo per quanto riguarda l'anno solare 2025. Scrive ilbianconero.com
