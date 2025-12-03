Juventus Women, Girelli: Scudetto e Coppa Italia nel 2025. La nomination al Pallone d’Oro e i 144 gol confermano il dominio della numero 10. L’anno solare 2025 è stato ricco di soddisfazioni per la Juventus Women. La squadra è tornata a dominare in Italia vincendo sia lo Scudetto che la Coppa Italia. A livello individuale, la protagonista assoluta è stata Cristiana Girelli, la numero 10 del club. Il 2025 è stato costellato di traguardi personali per la centravanti. A gennaio, Girelli ha raggiunto l’impressionante cifra di 200 presenze in bianconero. A febbraio, ha prolungato il suo contratto con la Juventus Women, blindando il suo futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, Girelli nella lista delle migliori 100 calciatrici al mondo: il riconoscimento per il 2025 straordinario